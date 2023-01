Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Freitagmittag im Minusbereich

Das Papier von Netflix gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 303,85 EUR abwärts. Die Netflix-Aktie gab in der Spitze bis auf 302,20 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 302,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 932 Netflix-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.01.2022 bei 470,35 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,40 Prozent. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 155,88 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 94,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 308,88 USD je Netflix-Aktie aus.

Netflix ließ sich am 18.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 3,19 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.925,59 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.483,47 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Netflix am 19.01.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Netflix rechnen Experten am 18.01.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 10,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix-, Amazon-, Disney-Aktien & Co. nach dem verkorksten Börsenjahr 2022: Wird es 2023 noch schlimmer?

Hot Stocks heute: Netflix profitiert vom starken Dollar - Brockhaus-Kurs ist wieder zurückgekommen

Netflix-Aktie an NASDAQ dennoch etwas schwächer: 110 Millionen Haushalte haben sich bereits Netflix-Krimi "Glass Onion" angeschaut

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com