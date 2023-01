Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 309,40 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Netflix-Aktie bis auf 310,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 302,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.594 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 13.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 470,35 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,22 Prozent hinzugewinnen. Bei 155,88 EUR fiel das Papier am 12.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 98,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 308,88 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 18.10.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,19 USD je Aktie generiert. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.925,59 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.483,47 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 19.01.2023 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 18.01.2024 dürfte Netflix die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 10,26 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix-, Amazon-, Disney-Aktien & Co. nach dem verkorksten Börsenjahr 2022: Wird es 2023 noch schlimmer?

Hot Stocks heute: Netflix profitiert vom starken Dollar - Brockhaus-Kurs ist wieder zurückgekommen

Netflix-Aktie an NASDAQ dennoch etwas schwächer: 110 Millionen Haushalte haben sich bereits Netflix-Krimi "Glass Onion" angeschaut

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: jejim / Shutterstock.com