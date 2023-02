Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagvormittag im Minusbereich

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 326,25 EUR. Die Netflix-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 323,60 EUR ab. Bei 323,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 276 Netflix-Aktien den Besitzer.

Bei 361,95 EUR markierte der Titel am 14.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 9,86 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 155,88 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 109,30 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 296,83 USD je Netflix-Aktie aus.

Am 19.01.2023 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.852,05 USD, während im Vorjahreszeitraum 7.709,32 USD ausgewiesen worden waren.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 18.04.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 11,34 USD je Netflix-Aktie.

