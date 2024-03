Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix präsentiert sich am Mittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 611,72 USD zu.

Um 12:03 Uhr wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 611,72 USD nach oben. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.269 Stück gehandelt.

Bei 624,41 USD erreichte der Titel am 05.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 2,07 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 290,31 USD am 15.03.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,54 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 519,38 USD an.

Netflix gewährte am 23.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 0,12 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 8.832,83 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.852,05 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,49 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Netflix wird am 16.04.2024 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 17,15 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

Redaktion finanzen.net

