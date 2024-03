Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tritt am Mittwochvormittag auf der Stelle

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 611,50 USD.

Die Netflix-Aktie zeigte sich um 09:21 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 611,50 USD an der Tafel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 511 Netflix-Aktien.

Am 05.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 624,41 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 2,11 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 290,31 USD ab. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 52,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Netflix seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 519,38 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 23.01.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.832,83 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.852,05 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 16.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2024 auf 17,15 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

