Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Donnerstagnachmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 910,84 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,0 Prozent auf 910,84 USD. Die Netflix-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 897,89 USD ab. Bei 913,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 286.267 Netflix-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.02.2025 auf bis zu 1.064,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 16,87 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2024 bei 542,04 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.012,14 USD für die Netflix-Aktie aus.

Netflix ließ sich am 21.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,36 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 2,15 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 10,19 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 15,40 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Netflix wird am 22.04.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 24,81 USD je Netflix-Aktie.

