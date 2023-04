Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix steigt am Donnerstagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Netflix 301,50 EUR

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 341,56 USD zu. Die Netflix-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 344,20 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 339,99 USD. Zuletzt wechselten 2.272.988 Netflix-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 379,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2023). Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 9,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 13.05.2022 auf bis zu 162,76 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 109,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 308,71 USD angegeben.

Am 19.01.2023 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.852,05 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.709,32 USD in den Büchern gestanden.

Am 18.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 16.04.2024 dürfte Netflix die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 11,46 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

