Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Vormittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Netflix 300,65 EUR

-0,07% Charts

News

Analysen

Die Netflix-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:12 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 302,45 EUR. Die Netflix-Aktie legte bis auf 302,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 301,80 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 27 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 349,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 13,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 155,70 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 94,25 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 308,71 USD.

Netflix gewährte am 19.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 USD, nach 1,33 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,85 Prozent auf 7.852,05 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.709,32 USD in den Büchern gestanden.

Am 18.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Netflix dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 16.04.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 11,46 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Erste Schätzungen: Netflix vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SVB-Pleite, Absturz der Tech-Aktien, Massenentlassungen: Ist die Silicon Valley-Ära endgültig vorbei?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: XanderSt / Shutterstock.com