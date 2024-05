Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verbilligt sich am Montagnachmittag

Netflix im Blick

Die Aktie von Netflix gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 608,59 USD.

Der Netflix-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 608,59 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Netflix-Aktie bis auf 606,88 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 614,30 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 74.006 Netflix-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 638,51 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 4,92 Prozent Luft nach oben. Am 18.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 329,93 USD ab. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 84,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Netflix-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 571,88 USD für die Netflix-Aktie aus.

Netflix veröffentlichte am 18.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 5,40 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 2,93 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 9,38 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,95 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.07.2024 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 18,39 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

