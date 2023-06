Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Mittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Netflix 397,90 EUR

Das Papier von Netflix legte um 11:59 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,5 Prozent auf 426,20 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4.024 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 10.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 425,90 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 0,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 164,28 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 358,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 18.04.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 3,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.161,50 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.867,77 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 17.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,18 USD je Netflix-Aktie belaufen.

