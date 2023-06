Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagvormittag fester

Aktien in diesem Artikel Netflix 397,90 EUR

1,02% Charts

News

Analysen

Um 09:13 Uhr konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 0,5 Prozent auf 396,00 EUR. Bei 396,35 EUR erreichte die Netflix-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 393,95 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 193 Netflix-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 396,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.06.2022 bei 158,28 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 60,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 358,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 18.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 3,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.161,50 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.867,77 USD in den Büchern gestanden.

Die Netflix-Bilanz für Q2 2023 wird am 17.07.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2023 11,18 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Wie Experten die Netflix-Aktie im Mai einstuften

Wandel in der Tech-Branche: KI auf der Überholspur - hat das Metaverse das Nachsehen?

Hohe Stromrechnung? - Beim Streamen von Musik, Filmen und Serien Energie sparen - so geht´s

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: pixinoo / Shutterstock.com