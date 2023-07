Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verteidigt Stellung am Nachmittag

Blick auf Netflix-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Netflix. Mit einem Wert von 444,05 USD bewegte sich die Netflix-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 16:08 Uhr bei der Netflix-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 444,05 USD. Den Tageshöchststand markierte die Netflix-Aktie bei 450,46 USD. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 441,18 USD. Bei 447,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 1.357.361 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 06.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 450,97 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,56 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 169,70 USD. Dieser Wert wurde am 14.07.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 421,57 USD je Netflix-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 18.04.2023 vor. Das EPS wurde auf 2,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.161,50 USD im Vergleich zu 7.867,77 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.07.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Netflix-Anleger Experten zufolge am 17.07.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2023 11,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

