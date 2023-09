Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittag höher

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Netflix. Zuletzt ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 435,15 USD.

Um 11:58 Uhr konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,1 Prozent auf 435,15 USD. Bisher wurden heute 503 Netflix-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (485,00 USD) erklomm das Papier am 20.07.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 211,73 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 454,29 USD.

Am 19.07.2023 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,20 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.970,14 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.187,30 USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.10.2023 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2023 11,87 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

