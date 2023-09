Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gibt am Mittwochvormittag ab

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 405,30 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Netflix-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 405,30 EUR. Die Netflix-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 405,05 EUR ab. Bei 405,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 117 Netflix-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.07.2023 bei 432,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 6,18 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 15.09.2022 Kursverluste bis auf 216,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 46,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 454,29 USD an.

Am 19.07.2023 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 3,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 3,20 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8.187,30 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 7.970,14 USD umgesetzt.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 17.10.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 11,87 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

