Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Netflix. Zuletzt fiel die Netflix-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 443,48 USD ab.

Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:07 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 443,48 USD. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 442,60 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 447,25 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 606.355 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 485,00 USD. Gewinne von 9,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.11.2022 bei 271,56 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 38,77 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 440,00 USD je Netflix-Aktie aus.

Am 18.10.2023 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 3,73 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 3,10 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.541,67 USD umgesetzt, gegenüber 7.925,59 USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Netflix wird am 18.01.2024 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2023 12,13 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

