Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Vormittag seitwärts

Die Aktie von Netflix hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 428,85 EUR zeigte sich die Netflix-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die Netflix-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 428,85 EUR. Die Netflix-Aktie zog in der Spitze bis auf 429,20 EUR an. Die Netflix-Aktie sank bis auf 428,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 428,95 EUR. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 167 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 443,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 3,32 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 258,85 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 39,64 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 440,00 USD.

Netflix ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,73 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,10 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.541,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.925,59 USD in den Büchern gestanden.

Am 18.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 12,15 USD im Jahr 2023 aus.

