Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Um 12:02 Uhr stieg die Netflix-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 437,07 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 3.529 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (437,27 USD) erklomm das Papier am 13.06.2023. Mit einem Zuwachs von 0,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 15.06.2022 auf bis zu 164,28 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 62,41 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 358,00 USD.

Am 18.04.2023 hat Netflix die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,88 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,53 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 8.161,50 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.867,77 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Netflix am 17.07.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 11,20 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

