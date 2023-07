Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix büßt am Mittag ein

So entwickelt sich Netflix

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Netflix-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,6 Prozent auf 447,51 USD ab.

Um 12:01 Uhr ging es für die Netflix-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 447,51 USD. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 5.897 Aktien.

Am 13.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 451,67 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,93 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.07.2022 Kursverluste bis auf 171,82 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 61,61 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 421,57 USD.

Netflix ließ sich am 18.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.161,50 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 7.867,77 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Netflix am 19.07.2023 vorlegen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Netflix möglicherweise am 17.07.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 11,26 USD fest.

