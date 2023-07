Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Netflix am Nachmittag ins Plus

Netflix im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Netflix. Zuletzt wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 453,13 USD nach oben.

Das Papier von Netflix legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 453,13 USD. In der Spitze legte die Netflix-Aktie bis auf 454,60 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 452,28 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 1.707.227 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 14.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 454,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.07.2022 bei 171,82 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 62,08 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 421,57 USD aus.

Am 18.04.2023 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf 2,88 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 3,53 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.161,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.867,77 USD in den Büchern gestanden.

Die Netflix-Bilanz für Q2 2023 wird am 19.07.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Netflix-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 17.07.2024.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2023 auf 11,26 USD je Aktie.

