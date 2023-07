Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verbilligt sich am Vormittag

Netflix im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 400,65 EUR.

Die Netflix-Aktie musste um 09:20 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 400,65 EUR abwärts. Die Netflix-Aktie sank bis auf 400,60 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 400,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 144 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 05.07.2023 markierte das Papier bei 413,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,23 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.07.2022 bei 172,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 56,87 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 421,57 USD.

Am 18.04.2023 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf 2,88 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 3,53 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 8.161,50 USD gegenüber 7.867,77 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 19.07.2023 erwartet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 17.07.2024.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2023 11,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

