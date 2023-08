Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagmittag in Grün

So bewegt sich Netflix

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Netflix. Das Papier von Netflix konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 387,00 EUR.

Die Aktie legte um 11:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 387,00 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Netflix-Aktie bis auf 388,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 386,00 EUR. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.273 Stück gehandelt.

Am 19.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 432,00 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 11,63 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 216,65 EUR. Dieser Wert wurde am 15.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 44,02 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 454,29 USD angegeben.

Netflix ließ sich am 20.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,29 USD gegenüber 3,20 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.187,30 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.970,14 USD in den Büchern standen.

Die Netflix-Bilanz für Q3 2023 wird am 17.10.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 11,84 USD fest.

