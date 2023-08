Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagnachmittag in Grün

So entwickelt sich Netflix

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Netflix. Zuletzt ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 423,45 USD.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,4 Prozent auf 423,45 USD. Die Netflix-Aktie zog in der Spitze bis auf 425,38 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 422,23 USD. Zuletzt wechselten 671.583 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 485,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 14,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 211,73 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 454,29 USD für die Netflix-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 20.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,29 USD gegenüber 3,20 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent auf 8.187,30 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.970,14 USD in den Büchern gestanden.

Am 17.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 11,84 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

