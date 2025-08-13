DAX24.352 +0,7%ESt505.426 +0,7%Top 10 Crypto16,75 -1,5%Dow44.824 -0,2%Nas21.728 +0,1%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1665 -0,3%Öl66,35 +0,9%Gold3.345 -0,3%
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Donnerstagnachmittag höher

14.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Netflix zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Netflix-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 1.223,38 USD.

Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 1.223,38 USD. Zwischenzeitlich stieg die Netflix-Aktie sogar auf 1.227,28 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.209,89 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 151.035 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2025 markierte das Papier bei 1.340,93 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Am 15.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 648,70 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Zuletzt erhielten Netflix-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.253,33 USD.

Netflix ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 7,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,12 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Netflix am 15.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2025 26,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Netflix Inc.

DatumMeistgelesen
