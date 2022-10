Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Freitagvormittag im Plus

Um 09:22 Uhr wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 237,70 EUR nach oben. Bei 237,70 EUR erreichte die Netflix-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 237,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 132 Stück.

Am 17.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 617,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 155,88 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 52,49 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 261,25 USD.

Netflix veröffentlichte am 19.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,56 Prozent auf 7.970,14 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.341,78 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 18.10.2022 terminiert. Die Veröffentlichung der Netflix-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 17.10.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 10,11 USD je Netflix-Aktie.

