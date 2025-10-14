DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.291 +0,1%Top 10 Crypto15,39 -3,5%Nas22.639 -0,3%Bitcoin97.461 -2,2%Euro1,1607 +0,3%Öl62,46 -1,5%Gold4.149 +0,9%
European Lithium-Aktie auf Höhenflug: Verkauf von Critical Metals-Beteiligung bringt Abermillionen ein
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
Kursentwicklung im Fokus

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Abend nahe Vortagesniveau

14.10.25 20:24 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Abend nahe Vortagesniveau

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von Netflix. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Netflix-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 1.219,50 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
1.049,40 EUR -2,00 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Netflix-Aktie wies um 20:05 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 1.219,50 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Netflix-Aktie bisher bei 1.223,63 USD. Im Tief verlor die Netflix-Aktie bis auf 1.203,10 USD. Bei 1.214,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 339.502 Netflix-Aktien.

Am 01.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.340,93 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,96 Prozent. Am 18.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 677,88 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 44,41 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,39 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.253,33 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 17.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 7,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,12 Mrd. USD im Vergleich zu 9,53 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Netflix-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 20.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 26,39 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
10:26Netflix BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
02.09.2025Netflix OutperformBernstein Research
02.09.2025Netflix KaufenDZ BANK
26.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
