Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagmittag in Grün

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 279,00 EUR. Der Kurs der Netflix-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 279,00 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 278,75 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 1.572 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.11.2021 bei 617,60 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 54,83 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 155,88 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 78,98 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 289,75 USD.

Am 18.10.2022 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 3,19 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.925,59 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.483,47 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.01.2023 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2025 16,33 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Jim Cramer mit Warnung für FAANG-Aktien: Amazon, Netflix & Co. müssen sich an Marktgegebenheiten anpassen

Netflix-Bär wird zum Netflix-Bullen: Analyst hebt Netflix auf "Kaufen"

Jim Cramer überzeugt: US-Unternehmen wie Tesla, Goldman Sachs & Co. haben mit ihren Bilanzen den Aktienmarkt angetrieben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: jejim / Shutterstock.com