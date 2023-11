Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Netflix im Blick

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Netflix-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 415,30 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Netflix befand sich um 09:16 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,1 Prozent auf 415,30 EUR ab. Der Kurs der Netflix-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 415,05 EUR nach. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 415,25 EUR. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 49 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.07.2023 bei 432,35 EUR. Gewinne von 4,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 257,45 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 38,01 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 440,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 18.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,73 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,10 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 8.541,67 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.925,59 USD umgesetzt.

Am 18.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,13 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 10 Jahren eingebracht

So schätzen Analysten die Netflix-Aktie ein

Netflix-Aktie steigt: Netflix mit neuer Doku-Serie über Robbie Williams