Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 1.123,13 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,7 Prozent auf 1.123,13 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 1.122,36 USD. Bei 1.142,22 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 192.948 Netflix-Aktien.

Bei 1.340,93 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 809,47 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,39 USD. Im Vorjahr erhielten Netflix-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.249,17 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 21.10.2025. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,40 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,06 Prozent auf 11,64 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.01.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2025 25,36 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

