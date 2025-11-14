DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.061 +0,8%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1616 -0,2%Öl64,49 +2,2%Gold4.103 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Highland Critical Minerals A4193E Bayer BAY001 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar
Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Fokus

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

14.11.25 16:08 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 1.123,13 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
960,70 EUR -30,60 EUR -3,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,7 Prozent auf 1.123,13 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 1.122,36 USD. Bei 1.142,22 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 192.948 Netflix-Aktien.

Bei 1.340,93 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 809,47 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,39 USD. Im Vorjahr erhielten Netflix-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.249,17 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 21.10.2025. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,40 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,06 Prozent auf 11,64 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.01.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2025 25,36 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Grundlagen der Finanzplanung: Warum Budgets gut durchdacht und langfristig ausgelegt sein sollten

Netflix-Aktie höher: Erstes Erlebniszentrum eröffnet

Aktien von Netflix, Apple, Disney & Co. im Blick: Champions League im TV - Fans droht Abo-Inflation

In eigener Sache

Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Netflix

Nachrichten zu Netflix Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
31.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
22.10.2025Netflix BuyUBS AG
22.10.2025Netflix KaufenDZ BANK
22.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
31.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
22.10.2025Netflix BuyUBS AG
22.10.2025Netflix KaufenDZ BANK
22.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.08.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.07.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.05.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.04.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
18.11.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
11.10.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.07.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Netflix Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen