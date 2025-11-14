Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Abend im Minusbereich

DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,04 -3,2%Nas22.976 +0,5%Bitcoin82.298 -4,0%Euro1,1621 -0,1%Öl64,38 +2,0%Gold4.091 -1,9%
Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Freitagabend entwickeln
14.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Netflix gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Netflix gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,9 Prozent auf 1.120,29 USD abwärts.

Der Netflix-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 2,9 Prozent auf 1.120,29 USD. Bei 1.107,21 USD markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 1.142,22 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 681.676 Netflix-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 1.340,93 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 16,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 809,47 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,39 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.249,17 USD.

Netflix ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 11,64 Mrd. USD gegenüber 9,78 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 15.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 25,36 USD je Netflix-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

