Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Netflix. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Netflix-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 12:03 Uhr ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 483,30 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.096 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 20.07.2023 auf bis zu 485,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 0,35 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 273,41 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 76,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 440,71 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 18.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,73 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.541,67 USD im Vergleich zu 7.925,59 USD im Vorjahresquartal.

Am 18.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 12,15 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

