Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagvormittag nahe Nulllinie

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 492,00 USD.

Die Netflix-Aktie bewegte sich um 01:59 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 492,00 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Netflix-Aktie bei 500,56 USD. Die Abwärtsbewegung der Netflix-Aktie ging bis auf 490,61 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 500,51 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 5.003.718 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 11.01.2024 auf bis zu 503,27 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 2,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.03.2023 bei 285,36 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 72,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 434,38 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 18.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,73 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8.541,67 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.925,59 USD umgesetzt.

Am 23.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 16.01.2025 dürfte Netflix die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind

Handel in New York: S&P 500 liegt zum Handelsende im Minus

Zurückhaltung in New York: S&P 500 nachmittags schwächer