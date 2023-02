Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix präsentiert sich am Vormittag fester

GO

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX freundlich -- Asiatische Börsen mit Abgaben -- ENCAVIS steigert Gewinn -- Airbnb überzeugt -- Amadeus FiRe verfehlt Prognose -- SAF-HOLLAND, Elmos, Ceconomy, Delivery Hero im Fokus

United Internet kauft Aktien in Millionenhöhe zurück. Kering-Kernmarke Gucci muss Umsatzrückgang verkraften. Ahold Delhaize macht überraschend viel Gewinn. ver.di-Warnstreik legt deutsche Flughäfen lahm. BVB geht mit breiter Brust in das Champions League-Duell gegen FC Chelsea. Aktionär Ross Gerber will für Sitz im Tesla-Vorstand kandidieren.