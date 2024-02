Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Aktie im Blick

Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,2 Prozent auf 586,35 USD zu.

Die Aktie legte um 16:07 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,2 Prozent auf 586,35 USD zu. Der Kurs der Netflix-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 591,68 USD zu. Bei 581,29 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.276.366 Netflix-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (591,68 USD) erklomm das Papier am 15.02.2024. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 0,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 285,36 USD ab. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 105,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 473,13 USD für die Netflix-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 23.01.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.832,83 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.852,05 USD in den Büchern gestanden.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 16.04.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 17,14 USD fest.

Redaktion finanzen.net

