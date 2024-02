Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verteuert sich am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Netflix. Zuletzt ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 542,80 EUR.

Um 09:20 Uhr wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 542,80 EUR nach oben. Die Netflix-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 544,90 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 541,90 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 2.306 Netflix-Aktien umgesetzt.

Bei 544,90 EUR markierte der Titel am 15.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 0,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 267,20 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 50,77 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Netflix-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 473,13 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 23.01.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,12 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.832,83 USD – ein Plus von 12,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 7.852,05 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 16.04.2024 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 17,14 USD fest.

