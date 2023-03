Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,9 Prozent auf 298,18 USD. Bei 299,28 USD erreichte die Netflix-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 292,66 USD. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 2.266.885 Aktien.

Experten gaben als mittleres Kursziel 310,14 USD an.

Am 19.01.2023 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,33 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.852,05 USD – ein Plus von 1,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 7.709,32 USD erwirtschaftet hatte.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 18.04.2023 vorlegen.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2023 auf 11,40 USD je Aktie.

