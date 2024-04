Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix legt am Nachmittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Netflix gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Netflix-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Das Papier von Netflix konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 625,05 USD. Die Netflix-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 630,17 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 630,17 USD. Bisher wurden via NASDAQ 109.260 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 638,51 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,15 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 03.05.2023 auf bis zu 315,62 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Netflix-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 546,25 USD.

Am 23.01.2024 hat Netflix die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,11 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.832,83 USD – ein Plus von 12,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 7.852,05 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Netflix am 18.04.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 22.04.2025.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2024 auf 17,21 USD je Aktie.

