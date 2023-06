Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Netflix am Nachmittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Netflix 404,80 EUR

Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:42 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 446,11 USD. Zwischenzeitlich stieg die Netflix-Aktie sogar auf 446,18 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 444,10 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 2.075.450 Stück.

Bei 447,33 USD erreichte der Titel am 14.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 0,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 168,53 USD erreichte der Anteilsschein am 16.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 62,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 378,00 USD.

Am 18.04.2023 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 3,53 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,73 Prozent auf 8.161,50 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.867,77 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Netflix am 17.07.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 11,21 USD je Aktie aus.

