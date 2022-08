Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagvormittag im Plus

Um 09:22 Uhr stieg die Netflix-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 243,15 EUR. Bei 243,15 EUR markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 243,15 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 127 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.11.2021 markierte das Papier bei 617,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 60,65 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 155,52 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 56,35 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 263,38 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 19.07.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,20 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,97 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 7.970,14 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 7.341,78 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 17.10.2022 erwartet.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2022 auf 10,15 USD je Aktie.

