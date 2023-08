Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Vormittag fester

So entwickelt sich Netflix

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 392,00 EUR.

Um 09:18 Uhr konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 392,00 EUR. In der Spitze gewann die Netflix-Aktie bis auf 393,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 393,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 304 Netflix-Aktien.

Bei 432,35 EUR markierte der Titel am 19.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 9,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 216,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 44,82 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 454,29 USD.

Netflix gewährte am 20.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,72 Prozent auf 8.187,30 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.970,14 USD erwirtschaftet worden.

Die Netflix-Bilanz für Q3 2023 wird am 17.10.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2023 11,84 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ-Titel Netflix-Aktie legt zu: Cloud-Gaming wird in Großbritannien und Kanada getestet

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Netflix abgeworfen

Darum ist es für Investoren oft ein Fehler frühzeitig Gewinne mitzunehmen