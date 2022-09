Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix schießt am Nachmittag hoch

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 7,8 Prozent auf 235,50 EUR zu. Die Netflix-Aktie zog in der Spitze bis auf 238,20 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 228,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.461 Netflix-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (617,60 EUR) erklomm das Papier am 17.11.2021. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 61,87 Prozent niedriger. Bei 155,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 51,08 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 261,75 USD für die Netflix-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 19.07.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,97 USD je Aktie erzielt worden. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.970,14 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.341,78 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.10.2022 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 10,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

