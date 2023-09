Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von Netflix zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Netflix-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 376,55 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Netflix-Aktie um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel bei 376,55 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Netflix-Aktie bei 377,35 EUR. Die Netflix-Aktie sank bis auf 376,55 EUR. Mit einem Wert von 376,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 454 Stück gehandelt.

Bei 432,35 EUR erreichte der Titel am 19.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Am 13.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 218,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 454,29 USD.

Netflix ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,20 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.187,30 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.970,14 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 17.10.2023 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 11,87 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

