Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,4 Prozent auf 471,50 USD.

Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 11:53 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 471,50 USD. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 2.891 Aktien.

Am 20.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 485,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 2,86 Prozent Luft nach oben. Bei 273,41 USD erreichte der Anteilsschein am 29.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 72,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 440,71 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 18.10.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,10 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.541,67 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.925,59 USD in den Büchern standen.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 18.01.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2023 12,15 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

