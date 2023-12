Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Netflix zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Netflix-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 470,13 USD.

Mit einem Wert von 470,13 USD bewegte sich die Netflix-Aktie um 16:08 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Netflix-Aktie legte bis auf 471,28 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Netflix-Aktie bei 467,30 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 467,30 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 1.194.592 Netflix-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 485,00 USD. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 3,16 Prozent Luft nach oben. Am 29.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 273,41 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,84 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 440,71 USD für die Netflix-Aktie.

Am 18.10.2023 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 3,73 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 3,10 USD je Aktie eingenommen. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.541,67 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.925,59 USD erwirtschaftet worden waren.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 18.01.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2023 auf 12,15 USD je Aktie.

