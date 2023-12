Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Aktie im Blick

Die Aktie von Netflix zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,1 Prozent auf 428,40 EUR zu.

Um 09:13 Uhr stieg die Netflix-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 428,40 EUR. Bei 430,85 EUR markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 428,15 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 238 Netflix-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 443,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 257,45 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 39,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 440,71 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 18.10.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,73 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,10 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 8.541,67 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 7.925,59 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 18.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 12,15 USD je Aktie aus.

