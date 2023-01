Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zieht am Nachmittag an

Um 04:22 Uhr wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 306,90 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Netflix-Aktie sogar auf 307,45 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 307,05 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.161 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 20.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 463,35 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2022 bei 155,88 EUR. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 96,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 308,88 USD für die Netflix-Aktie.

Netflix ließ sich am 18.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,10 USD, nach 3,19 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.925,59 USD – ein Plus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 7.483,47 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 19.01.2023 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 18.01.2024.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2022 10,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

