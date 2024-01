Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagmittag mit Einbußen

Kursentwicklung

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Netflix befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,6 Prozent auf 489,39 USD ab.

Der Netflix-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 12:03 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 489,39 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 6.255 Stück.

Bei 503,27 USD erreichte der Titel am 12.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 2,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 285,36 USD am 14.03.2023. Mit einem Kursverlust von 41,69 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 434,38 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 18.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,73 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 3,10 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.541,67 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.925,59 USD in den Büchern standen.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 23.01.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,16 USD je Aktie belaufen.

