Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Vormittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 447,70 EUR.

Bei der Netflix-Aktie ließ sich um 09:10 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 447,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Netflix-Aktie bei 448,95 EUR. Die Netflix-Aktie gab in der Spitze bis auf 447,05 EUR nach. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 447,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 189 Netflix-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (459,15 EUR) erklomm das Papier am 12.01.2024. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 2,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 267,20 EUR. Dieser Wert wurde am 13.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 434,38 USD.

Netflix ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,73 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.541,67 USD – ein Plus von 7,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 7.925,59 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.01.2024 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 12,16 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

