Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag leichter

So bewegt sich Netflix

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Netflix befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 2,5 Prozent auf 578,53 USD ab.

Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr um 2,5 Prozent auf 578,53 USD nach. Die Netflix-Aktie sank bis auf 578,17 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 596,95 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 944.635 Netflix-Aktien.

Am 16.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 597,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Am 14.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 285,36 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 50,68 Prozent sinken.

Für Netflix-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 473,13 USD.

Am 23.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.832,83 USD im Vergleich zu 7.852,05 USD im Vorjahresquartal.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 16.04.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 17,14 USD fest.

