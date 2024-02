Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Freitagvormittag gesucht

Aktie im Fokus

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Netflix-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 550,70 EUR.

Die Netflix-Aktie konnte um 09:19 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 550,70 EUR. In der Spitze gewann die Netflix-Aktie bis auf 552,90 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 550,90 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 833 Netflix-Aktien.

Bei 552,90 EUR erreichte der Titel am 16.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 0,40 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 267,20 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 51,48 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Netflix-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 473,13 USD.

Am 23.01.2024 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 8.832,83 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.852,05 USD umgesetzt.

Am 16.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2024 17,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

