Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittag nahezu unverändert

Kaum Bewegung ließ sich um 12:02 Uhr bei der Netflix-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 445,21 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 3.315 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (448,58 USD) erklomm das Papier am 15.06.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,76 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 169,70 USD am 14.07.2022. Mit Abgaben von 61,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 378,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 18.04.2023 vor. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,53 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,73 Prozent auf 8.161,50 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.867,77 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Netflix am 19.07.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 17.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 11,21 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

